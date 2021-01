Vaccino: da oggi Lazio sospende prima dose

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il Lazio da oggi sospende la somministrazione della prima dose e si concentra solo sui richiami. E' quanto si apprende dalla Regione Lazio. La decisione è stata presa a fronte dei tagli annunciati dalla Pfizer "per questa e la prossima settimana".

La sospensione della prima dose per ora sarà per quattro giorni massimo "per mettere in sicurezza tutti i richiami". - Dei 125mila vaccinati nel Lazio hanno già ricevuto la seconda dose in 7348: una gran parte dei restanti oltre 117mila dovrebbero ricevere il richiamo proprio nei prossimi 15 giorni quando ci sarà la sofferenza dovuta agli annunciati tagli di Pfizer.

(ANSA).