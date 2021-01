Biden-Harris parlano a fiaccolata sul Mall per vittime Covid

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 19 - Joe Biden e Kamala Harris parleranno oggi al Lincoln Memorial, sul National Mall, in occasione della fiaccolata per le vittime della pandemia, che negli Usa ha superato i 24 milioni di contagi e si sta avvicinando ai 400 mila morti. L'appuntamento e' previsto per le 17.30 (le 23.30 in Italia). Secondo la Cnn, il presidente eletto inoltre andra' a messa insieme al leader dei senatori repubblicani Mitch Mcconnell.

(ANSA).