Anarchici in corteo a Torino, 'vogliono toglierci tutto'

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Un corteo di circa 250 persone, tra anarchici e antagonisti, è partito questa sera dal cortile di Radio Blackout, in via Cecchi a Torino. I manifestanti protestano contro lo sgombero della palazzina occupata di corso Giulio Cesare, dove sembrano ora essere diretti.

"Difendiamoci da chi vuole toglierci tutto", si legge su un volantino che i manifestanti stanno attaccando ai muri del quartiere Aurora. "Non possiamo più stare fermi e zitti - prosegue il documento - perché ogni giorno i signori che stanno al caldo nelle sale politiche decidono sulle nostre vite come un gioco. Le nostre vite non sono il loro perverso passatempo".

"Quando la bomba sociale esploderà - si legge in un altro documento - chi è di carta pesta brucerà". (ANSA).