Test rapidi in farmacia per sicurezza scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Riprendere l'attività didattica delle scuole superiori in sicurezza è l'obiettivo con il quale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Coletto, ha approvato un accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per eseguire test diagnostici rapidi rivolti per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov2, come misura di ulteriore sostegno allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche.

Contestualmente, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Paola Agabiti, è stato approvato un atto che finanzia l'attività di testing presso le farmacie con un milione di euro a valere sul Por Fse 2014-2020.

"Nella fase di ripresa delle attività didattiche in presenza - spiegano Agabiti e Coletto - assume particolare rilevanza la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria e dei corsi di istruzione e formazione professionale. A tal fine è stato avviato un confronto con le farmacie per promuovere l'attività di testing con test antigenico rapido, eseguibile nelle farmacie aderenti, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Questa attività permetterà di valutare la situazione epidemiologica per età e classi in modo da studiare anche la curva di trasmissione del virus a livello familiare".

In seguito all'accordo tra Regione e farmacie il test può essere fatto una volta al mese, su appuntamento, preferibilmente pomeridiano, e previa compilazione di un modulo di autocertificazione. (ANSA).