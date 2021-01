Droga: Cassazione annulla la condanna all'ex Juve Padovano

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - E' stata annullata dalla Cassazione la condanna a sei anni e otto mesi che era stata inflitta a Torino per reati di droga a Michele Padovano, ex calciatore della Juventus e della Nazionale.

Per decisione della Suprema Corte sarà necessario un nuovo passaggio davanti ai giudici del capoluogo piemontese.

Padovano è assistito dagli avvocati Michele Galasso e Giacomo Francini. "Siamo felici per il nostro assistito, che riprende a confidare nella giustizia, e fiduciosi nel buon esito finale della vicenda". Così gli avvocati Galasso e Francini commentano la pronuncia della Cassazione.

Il nome di Padovano - che si è sempre professato estraneo ai fatti contestati - figura in un vasto procedimento per traffico internazionale di stupefacenti cominciato a Torino nel 2006. La sentenza di primo grado è del 2011. (ANSA).