Recuperato uomo travolto da valanga nel Bergamasco, è grave

(ANSA) - BERGAMO, 13 GEN - Lo scialpinista travolto da una valanga stamattina in valle Imagna è stato recuperato da Soccorso alpino e 118 e trasferito in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente in provincia di Bergamo. Un amico che era con lui è stato invece risparmiato dalla valanga. (ANSA).