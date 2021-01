Migranti:individuate e soccorse 2 famiglie a confine Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 10 GEN - Gli agenti della Polizia di frontiera di Trieste questa mattina hanno rintracciato e soccorso due famiglie di nazionalità afghana. I migranti erano in difficoltà e molto infreddoliti a causa del forte e freddo vento di bora che soffia da ieri a Trieste e aree limitrofe.

Le due famiglie sono state individuate nei pressi di San Dorligo della Valle, zona dove i migranti arrivano in territorio nazionale dopo essere partiti a piedi dalla Slovenia, il cui confine è vicino.

I due nuclei familiari, per un totale di 13 persone di cui 6 minorenni (due di meno di 5 anni d'età) sono giunti in Italia lungo la Rotta balcanica. Sono stati rifocillati, è stato dato latte ai bambini, grazie al supporto della Caritas diocesana di Trieste, e sono ora in corso le procedure di identificazione.

Successivamente saranno posti in quarantena. Le loro condizioni di salute sono buone. (ANSA).