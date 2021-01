Covid: 348 nuove vittime, tasso positività stabile al 13,8%

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 348. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute, da cui emerge che resta invariato rispetto a ieri il tasso di positività al Covid, fermo al 13,8% con 77.993 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono infatti 2.579, contro i 2.583 di ieri. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di ieri. Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106. Le vittime arrivano invece a quota 75.680. (ANSA).