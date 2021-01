Carnevale Viareggio, edizione 2021 da 18 settembre a 9 ottobre

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 04 GEN - Si svolgerà dal 18 settembre al 9 ottobre il Carnevale di Viareggio 2021. Cinque sfilate dei carri allegorici sui viali a mare, in programma il 18, 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre, per un 'Carnevale universale', si spiega dalla Fondazione che organizza la manifestazione viareggina, dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture del Carnevale nel mondo.

È la prima volta, in quasi 150 anni, che i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio sono in programma tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, "una rivoluzione del calendario causata dalla pandemia - si spiega sempre dalla Fondazione -. Un'edizione unica e straordinaria per la città di Viareggio, voluta dalla Fondazione Carnevale e dagli artisti che stanno lavorando negli hangar della Cittadella per completare le loro gigantesche costruzioni allegoriche".

Per promuovere l'edizione 2021 realizzato anche uno speciale manifesto: si tratta della rielaborazione grafica, ad opera di Piero Figura, di quello firmato da Uberto Bonetti per il Carnevale del 1959 che aveva immaginato un mondo sorridente. Ora il 'Carnevale universale' 2021 vuole essere "una grande festa di rinascita, speranza e soprattutto testimonianza della volontà di sostenere e augurare il ritorno del Carnevale in tutto il mondo".

Intanto per questo mese e febbraio, periodo tradizionale del Carnevale, la Fondazione ha in programma una serie di appuntamenti, virtuali e televisivi, per celebrare l'arte e la creatività, al via dal 15 gennaio. (ANSA).