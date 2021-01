Mattarella: Gorizia, il grazie della comunità

(ANSA) - GORIZIA, 01 GEN - "Sono grato al Presidente della Repubblica Mattarella che nel suo intervento alla Nazione ha voluto citare Gorizia e Nova Gorica, Capitali europee della cultura 2025, come testimonianza, come esempio per tutta Europa e per tutto il mondo": lo ha affermato, all'ANSA, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

"Lo ringrazio perché oltre alle grandi ricadute economiche, promozionali, turistiche e occupazionali di cui potranno beneficiare i territori goriziani e di tutta la regione - ha aggiunto - senza dubbio il messaggio potente che noi vogliamo mandare a tutta Europa è proprio questo: se su questo lembo di territorio, travagliato, che ha subito le tragedie del ventesimo secolo, dove sarebbe stato impossibile pensare a rapporti di coesione internazionale, sono invece riuscite a germogliare queste grandi relazioni, grazie a illuminati amministratori e ai cittadini, credo che davvero noi saremo in grado di esportare la nostra testimonianza ed esperienza anche in quelle altre zone d'Europa in cui i confini rimangono ancora come elementi di divisione". (ANSA).