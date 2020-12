Maltempo: nevicata nel pavese, disagi per il traffico

(ANSA) - PAVIA, 28 DIC - Da questa notte nevica anche su Pavia e su tutta la provincia. Sono scesi già più di 10 centimetri, creando i primi problemi al traffico. La situazione più difficile si riscontra sulle strade dell'Oltrepò Pavese, in particolare in quelle della fascia montana e collinare che erano già state imbiancate nella giornata di Natale. La circolazione procede a rilento sul resto delle strade provinciali, dove sono entrati in azione i mezzi anti-neve.

Al momento si registrano alcune uscite di strada senza conseguenze, a parte un incidente avvenuto ad Albonese (Pavia), in Lomellina, dove questa mattina poco prima delle 6 un automobilista di 42 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vigevano (Pavia). I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere alcuni alberi caduti per il peso della neve. (ANSA).