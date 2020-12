Covid: in Comune del Barese medaglie a 149 bambini guariti

(ANSA) - BARI, 26 DIC - Una medaglia ai 149 bambini di Gravina in Puglia (Bari) che sono guariti dal Covid. E' l'iniziativa del Comune che ieri ha cominciato la consegna nelle case dei piccoli gravinesi, tutti di età compresa tra uno e 13 anni. "Ho vinto io" c'è scritto sulla medaglia che viene data simbolicamente nelle mani dei bambini direttamente dal sindaco Alesio Valente, il quale ha trascorso "un Natale speciale - dice - passato tra i bimbi guariti dal Covid. Sono tanti. Ci sono anche due bambini di un anno e altri più grandicelli. Sono l'esempio del coraggio e del senso di responsabilità che servono per vincere questa sfida".

L'idea era stata lanciata nelle scorse settimana da un bambino che aveva imbucato nella cassetta per Babbo Natale allestita in piazza dal Comune, una lettera con questo desiderio e il sindaco ha deciso di renderlo realtà. La consegna delle medaglie proseguirà oggi e nei prossimi giorni. (ANSA).