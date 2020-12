Vax Day: a Codogno vaccino dove venne ricoverato paziente 1

(ANSA) - CODOGNO, 24 DIC - Nella stessa stanza dove lo scorso 20 febbraio venne eseguito il tampone con cui fu accertato ufficialmente il primo caso di Coronavirus in Italia e Mattia Maestri salì alla ribalta delle cronache con il soprannome di 'Paziente 1', ora verrà fatto il primo vaccino anti-Covid.

All'ospedale di Codogno, una delle strutture simbolo delle pandemia in Italia, e tra quelle prescelte per il Vax-Day, giornata che segna il via della campagna di somministrazione dei vaccini nel reparto di rianimazione, proprio nella stanza dove era ricoverato Mattia, stanno allestendo le postazioni.

I primi a sottoporsi al vaccino saranno tre operatori che rappresentano l'impegno e la 'battaglia' di medici e personale sanitario contro l'epidemia: si tratta di un'infermiera dell'equipe dello stesso reparto di rianimazione, al momento vuoto in quanto a gennaio partiranno i lavori di ristrutturazione - ci sono però 4 letti di terapia intensiva in pronto soccorso -, del primario del pronto soccorso Stefano Paglia e di Massimo Vajani, presidente dell'ordine dei medici di Lodi ma anche medico di base. (ANSA).