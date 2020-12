Borrelli e Tajani a funerali Petrucci ad Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 24 DIC - "La migliore politica, la politica di cui c'è bisogno, è quella che proprio nei momenti difficili opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. E Aleandro, in una sorta di riconoscimento bipartisan, è stato proprio così. Ha pensato al futuro e non al presente. Tantomeno al passato". E' un passo dell'omelia di mons. Domenico Pompili per il funerale di Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei Comuni più devastati del sisma del 2016, morto ieri dopo una malattia. Le esequie sono state celebrate presso la chiesa del villaggio Sae di Borgo 1. "Ora che non c'è più, non basta la nostalgia; occorre far tesoro della sua lezione di vita che suggerisce almeno due attenzioni da coltivare nel tempo che verrà - ha aggiunto l'amministratore apostolico della Diocesi di Ascoli -. La prima attenzione è avere uno sguardo costantemente rivolto alla ricostruzione sociale ed economica, per evitare di costruire case vuote o cattedrali nel deserto.

Come si fa? Come fece Aleandro - ha spiegato mons. Pompili - quando chiese ed ottenne l'apertura della fabbrica ad Arquata per lasciare che la gente potesse vivere e non solo sopravvivere. Dobbiamo tutti lavorare perché l'Appennino sia vissuto e non osservato; sia quel che è, cioè la spina dorsale del Paese, che va collegato e non isolato dal resto della Penisola". Ai funerali hanno partecipato, tutti con un garofano rosso in mano, molti arquatani, i sindaci delle città vicine, il giovane vice sindaco di Arquata Michele Franchi, il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, il commissario di Fi Marche Francesco Battistoni, l'assessore regionale con delega al terremoto Guido Castelli, l'ex sindaco di Ascoli Piceno ed ex presidente della Provincia Piero Celani, il primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti. (ANSA).