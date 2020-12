Variante Gb: caso sospetto a Bari,25enne rientrata da Londra

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Un caso sospetto della nuova variante britannica del Covid-19 è all'esame delle autorità sanitari pugliesi: riguarda una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre. La giovane, sottoposta a tampone nel capoluogo pugliese, è risultata positiva al Coronavirus.

La ragazza è rientrata giovedì scorso con un volo Ryanair molto affollato. Il passaggio al termoscanner ha evidenziato che aveva la febbre e agli operatori dell'Usmaf (Ufficio sanitario marittimo e aereo di frontiera) la giovane ha detto di avere avuto sintomi para-influenzali già in Inghilterra dove si era sottoposta a un tampone del quale non aveva avuto l'esito prima di partire.

La ragazza, che ora si trova in isolamento e in buone condizioni, è stata sottoposta a un tampone a Bari, risultato positivo al Coronavirus. Il tampone verrà esaminato nelle prossime ore dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia per verificare se si tratta della variante inglese del virus.

Gli altri passeggeri del volo saranno convocati nelle prossime ore per essere sottoposti al tampone. (ANSA).