Covid: gruppo 'venetisti' protesta sotto casa Luca Zaia

(ANSA) - TREVISO, 19 DIC - Un gruppo di una quindicina di appartenenti all'area venetista ha dato vita ieri sera ad un sit-in di protesta sotto l'abitazione del governatore Luca Zaia, a San Vendemiano (Treviso). Nel mirino dei manifestanti le misure dell'ultima ordinanza restrittiva anti-Covid firmata da Zaia, entrata in vigore oggi. "Fai gli interessi dei veneti o il servo dello Stato italiano. Stai contribuendo alla distruzione della nostra economia veneta" era scritto nello striscione esposto dal gruppetto. Tutto si è svolto in modo pacifico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, limitandosi a controllare che la protesta non degenerasse. Zaia in quel momento era in casa, e non avuto contatti con i dimostranti. Altri manifesti di contestazione delle misure contro il Covid adottate da Zaia sono comparsi in altre città del Veneto, rivendicati dal gruppo delle 'Mascherine Tricolori', formazione vicina a Casa Pound. (ANSA).