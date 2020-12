Natale: a Gorizia arriva "giocattolo sospeso"

(ANSA) - GORIZIA, 10 DIC - A Gorizia arriva il "Giocattolo sospeso", ovvero la possibilità di acquistare un dono natalizio, nei negozi cittadini aderenti, per i bambini che, altrimenti, non ce l'avrebbero.

L'iniziativa, partita dall'associazione "Volendo continuare", ha trovato subito l'appoggio di Comune e Confcommercio Gorizia e il contributo delle associazioni Fidas Isontina Gorizia, Club Unisco di Gorizia e Spiraglio Gorizia e Monfalcone.

Si procederà a una raccolta di regali, giocattoli, materiale scolastico, vestiario o altro, da consegnare a bambine e bambini fino a 14 anni, le cui famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà.

La distribuzione sarà effettuata con la massima discrezione alle famiglie, poco meno di 300, che sono già state individuate per riuscire a far sorridere circa 450 bambini.

"Ognuno di loro, in questo Natale, sarà figlio di tutta la città - commenta la referente dell'associazione Volendo continuare, Nicole Primozic - perché Gorizia sa essere solidale e generosa".

Per partecipare, è sufficiente acquistare nei i negozi convenzionati (c'è tempo fino al 22 dicembre) un giocattolo, del materiale scolastico oppure vestiti o qualche altro pensiero.

(ANSA).