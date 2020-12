Antinori può scontare pena a domiciliari

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Severino Antinori, il ginecologo condannato in via definitiva a 6 anni e 6 mesi di carcere per la presunta rapina di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016, sconterà la pena in detenzione domiciliare e non in carcere per motivi di salute.

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo la richiesta dei difensori, gli avvocati gli avvocati Carlo Taormina, Gabriele Maria Vitiello e Tommaso Pietrocarlo. (ANSA).