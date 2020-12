Covid: calano positivi e morti, ma 30 mila tamponi in meno

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 499.

Ieri i positivi e le vittime erano stati, rispettivamente, 14.842 e 634, entrambi i dati sono quindi in calo, ma a fronte di 118.475 tamponi effettuati, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. In totale in Italia i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739.

Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152, sempre secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 710.515 (-27.010), i guariti e dimessi 997.895 (+39.266).

Il Veneto è ancora una volta al primo posto per tamponi positivi al coronavirus nelle 24 ore: sono 2.427 contro i 1.361 della Campania, i 1,297 del Lazio, i 1.233 della Lombardia, i 1.079 dell'Emilia Romagna; sotto i mille il Piemonte con 906 casi, scavalcato anche dalla Puglia che ne registra 917. (ANSA).