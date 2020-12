Covid: da pm Bergamo focus su Atalanta-Valencia

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Nell'inchiesta bergamasca sulle morti per Covid entrano la partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio a San Siro e quella di eccellenza Albino-Codogno del 9 febbraio. La Procura di Bergamo ( dell'inchiesta si occupano il procuratore Antonio Chiappani e l'aggiunto Maria Cristina Rota) ha acquisito l'elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio, a bordo di quali mezzi sono arrivati e da dove provenivano mettendo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località da cui venivano i tifosi. Questo per valutare l'esistenza di altri focolai oltre a quello dell'ospedale di Alzano Lombardo. (ANSA).