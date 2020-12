Abusi in indagine droga, sospesi quattro poliziotti

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Quattro poliziotti sono stati sospesi dal servizio perché accusati di avere condotto una operazione di polizia con metodi "non conformi". Sono tutti in servizio al commissariato Dora Vanchiglia di Torino. Le indagini, svolte dalla Squadra mobile coordinata dalla procura, sono scattate a seguito della denuncia di un cittadino di origini marocchine. Oggetto degli accertamenti alcuni episodi sospetti da cui sarebbe emersa una gestione dell'attività info-investigativa in un'indagine su droga al di fuori delle regole procedurali da parte dei quattro poliziotti. (ANSA).