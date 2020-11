Covid: Giani, in Toscana 908 nuovi casi su 14.300 tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 908 su 14.376 tamponi molecolari e 1.942 test rapidi effettuati". Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Facebook.

Il post è accompagnato, come già accaduto nei giorni scorsi, da una foto di sanitari. Oggi protagonista è personale dell'ospedale di San Marcello Pistoiese (Pistoia). "Il nostro personale sanitario all'ospedale di San Marcello Pistoiese e in tutta la Toscana - scrive Giani - oltre a curare i pazienti si occupa dei familiari che non possono entrare in ospedale. Siamo orgogliosi di loro e non ci stancheremo mai di ringraziarli".

(ANSA).