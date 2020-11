Covid: 37.242 casi in 24 ore, 699 le vittime

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sono 37.242 i casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri. L'incremento delle vittime è invece di 699 in un giorno, in aumento rispetto a ieri.

Dopo giorni di calo, torna a salire l'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati: è del 15,6% mentre ieri il dato era del 14,4%. I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono stati 238.077 circa 12mila in meno rispetto a ieri.

(ANSA).