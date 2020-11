Si ribalta con il tir sull'A1 e resta incastrato, salvato

(ANSA) - CASERTA, 18 NOV - I vigili del fuoco di Caserta hanno tratto in salvo, nella notte, il conducente di un autotreno che si era ribaltato su un fianco sull'autostrada A1, nel tratto che va da Capua in direzione Caserta (chilometro 724). Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta, hanno trovato il conducente bloccato all'interno della cabina di guida; i pompieri hanno così dovuto aprire un varco nella parte anteriore del veicolo per liberare il camionista, che è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118. (ANSA).