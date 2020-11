Anziani maltrattati e minacciati, quattro arresti in Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Vessazioni, violenze, minacce e ingiurie in modalità "sistematica e continuata" nei confronti di nove ospiti ultraottantenni ai quali venivano somministrate terapie in assenza di prescrizione medica e a volte anche di propria iniziativa. È lo spaccato che emerge dall'indagine 'Inferno' dei Carabinieri del Nas di Bologna che questa mattina ha portato all'arresto di quattro persone: la titolare di una struttura per anziani a Valsamoggia, nel Bolognese, e tre collaboratrici, tutte ai domiciliari con le accuse di maltrattamento, omissione di soccorso ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Le indagini sono scattate a gennaio con la morte di un ospite 83enne, per la quale le operatrici della struttura sono indagate per omissione di soccorso. Il decesso avvenne per cause naturali all'ospedale di Bazzano ma la direzione dell'ospedale avvertì i carabinieri segnalando lesioni sospette sul corpo dell'anziano.

Le indagini si sono poi sviluppate durante il periodo di lockdown nazionale, monitorando prima la struttura attiva a Valsamoggia, che ospitava nove pazienti, poi le attività successivamente trasferite in un albergo di Zocca, nel Modenese, dopo la vendita del primo immobile da parte della titolare.

La casa famiglia allestita nell'hotel, secondo quanto emerso, violava anche la disciplina sulle strutture socio assistenziali per anziani, con conseguente elusione dei controlli ispettivi, non solo dal punto di vista fiscale, ma anche in riferimento alle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione dal contagio da Covid-19. (ANSA).