E' morto Franco Colaiacovo

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - È morto l'imprenditore Franco Colaiacovo. A darne notizia è il gruppo Colacem di Gubbio, di cui Franco, 81 anni, era stato fondatore assieme ai fratelli Carlo, Pasquale e Giovanni. Oltre alla Colacem i 4 fratelli avevano fondato anche Colabeton e altre società appartenenti al Gruppo Financo. Una realtà operante nei settori del cemento, del calcestruzzo, nei trasporti, nel turismo, in quello sportivo e nei media. Franco Colaiacovo - viene ricordato - rappresentava in azienda lo spirito innovatore, tecnologico, orientato al futuro e alla sostenibilità del fare industria. In segno di lutto, nella giornata del 16 novembre la sede centrale di Gubbio rimarrà chiusa.

I funerali avranno luogo martedì 17 novembre alle ore 15 presso la chiesa di San Domenico a Gubbio, nel rispetto delle normative anti-Covid. (ANSA).