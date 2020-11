Covid: Nardella,se folla in weekend proporrò limiti a piazze

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "Oggi abbiamo fatto il Cosp col prefetto. Per questo fine settimana abbiamo deciso di applicare le regole previste dalla fascia arancione quindi la chiusura di bar e ristoranti. Se però le cose vanno male e vediamo che i comportamenti non cambiano allora io proporrò di limitare l'ingresso alle piazze del centro di Firenze". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto alla trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

"Già lo scorso fine settimana - ha aggiunto - abbiamo avuto molti problemi con grandi affollamenti e questo non aiuta: bisogna limitare i contatti superflui al massimo". Sull'ingresso della Toscana in fascia arancione come rischio per il Covid "secondo me non deve essere vissuto come una sconfitta ma come uno stimolo". (ANSA).