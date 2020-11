Covid: oggi in Puglia 1.054 nuovi casi e 14 morti

(ANSA) - BARI, 07 NOV - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.054 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 7.081 test. I decessi registrati oggi sono 14.

I nuovi casi positivi sono stati rilevati 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 312 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Taranto, 13 riguardano residenti fuori regione. I 14 decessi sono avvenuti 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 601.611 test; 7.546 sono i pazienti guariti mentre gli attualmente positivi sono 16.573. (ANSA).