Covid: a Sassari un reparto "amovibile" al pronto soccorso

(ANSA) - SASSARI, 06 NOV - Il pronto soccorso del Santissima Annunziata sta facendo i conti con un numero di affluenze quotidiane ormai ingestibile rispetto alla sua capienza e l'Azienda ospedaliera universitaria corre ai ripari. È in costruzione nel piazzale attiguo al pronto soccorso una struttura amovibile di 100 metri quadri, dotata di riscaldamento e gas medicali, che potrà ospitare 14 posti letto da destinare ai pazienti positivi in attesa di essere ricoverati nei reparti Covid dell'Aou.

Gli accessi di questi ultimi giorni hanno evidenziato un gap tra casi "smaltiti" e pazienti che restano in carico sino al ricovero in un altro dei reparti dedicati all'emergenza pandemica, così si è resa necessaria la realizzazione di uno spazio in cui poter gestire in sicurezza le persone che attendono di essere trasferite.

Questa soluzione provvisoria dovrebbe scongiurare i disagi e rischi patiti da utenti e operatori negli ultimi giorni, che in più di una circostanza hanno portato quasi alla paralisi l'unità operativa. (ANSA).