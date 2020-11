Trovato cadavere in parco, è uomo scomparso

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il cadavere di Piero Giorgi, scomparso dopo essersi allontanato da casa lo scorso 24 ottobre, è stato trovato ieri in un parco in zona Casal Bernocchi, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato riconosciuto dall'abbigliamento.

Il corpo dell'uomo è stato individuato da un giornalista della trasmissione "Chi l'ha visto?" che si stava occupando del caso.

Così è scattato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto la Polizia. (ANSA).