Terremoto: Legnini, mille famiglie tornate a casa

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - "La ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016 sta avanzando nel 2020 con un ritmo sostenuto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al cambio della normativa. Le mille famiglie che hanno potuto fare ritorno a casa ne sono una testimonianza". Lo ha riferito il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini facendo il punto, in videoconferenza, a 4 anni dalla grande scossa del 30 ottobre 2016.

"Nel corso dell'anno - ha spiegato - sono state approvate dagli Uffici Speciali ben 1.871 pratiche per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, che sono arrivati a ottenere il contributo e dunque in condizione di far partire i lavori". Tra fine giugno e il 26 ottobre "sono terminate le opere in oltre mille cantieri, permettendo il rientro a casa di altrettante famiglie". Nel 2020 "sono state presentate 2.578 richieste di contributo di cui 1.240 per danni lievi e 1.338 per gli edifici con danni gravi. Le domande presentate, al 26 ottobre 2020, arrivano così a 14.641". (ANSA).