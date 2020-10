Dpcm: Fedriga, cambiamo misure, no scontro ma soluzioni (2)

(ANSA) - TRIESTE, 28 OTT - Un appello al Governo per cambiare il Dpcm, perché si "mettano in campo misure ma misure che servano e che non rischino di far pagare un prezzo altissimo a categorie economiche senza raggiungere il risultato della lotta alla pandemia". Lo ha chiesto il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina in piazza Unità d'Italia a una manifestazione della Fipe contro il Dpcm.

"La Conferenza delle Regioni ha fatto proposte costruttive - ha proseguito Fedriga - il nostro scopo non è lo scontro ma cercare soluzioni. Il Governo ci ascolti e noi diremo 'bravo governo', il mio obiettivo è dare risposte a migliaia e migliaia di lavoratori che rischiano il disastro. Lo scontro fa male al Paese". (ANSA).