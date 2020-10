L'insegnante di yoga si ordina via app: lezioni in presenza all'aperto e a domicilio

LoYoga app è magica: ti porta l'insegnante dove vuoi. Nel fitness sì e nello yoga no? Ora sì. LoYoga è la prima app dedicata a chi vuole trovare il tempo e il modo di praticare yoga seguito da un insegnante dedicato, un 'personal trainer' di yoga che possa spiegare, allenare e correggere, guidare una lezione all'aperto, al parco, a domicilio, in ufficio. Per uno o più praticanti.

E dedicata a tutti, nessuno escluso: a chi non si e mai avvicinato a questa disciplina fino a chi la esercita ormai da tempo. Si può scegliere se fare yoga da soli o in gruppo, in uno studio di yoga, a casa propria, all’aperto.

Un'app ancor più preziosa per chi non conosce questo mondo e per chi viaggia, per lavoro o per piacere, in modo da trovare insegnanti certificati e selezionati in ogni luogo.

Prenotazione e pagamento via app. Nessun abbonamento, paghi solo le lezioni che fai. Prezzo della lezione a domicilio bloccato a soli 50 euro, indipendentemente dal numero di partecipanti.

LoYoga App risponde a una sorprendente mancanza, quella di uno strumento semplice ed efficace in grado di mettere in contatto l'utente finale con gli insegnanti di yoga.E risponde a un mondo che riscopre l'importanza del benessere e dello yoga come metodo per rafforzare il sistema immunitario e calmare l'ansia.

Ecco come funziona LoYoga App



E sufficiente scaricare LoYoga App – si trova sia in versione iOS su Apple Store, sia in versione Android su Google Play. Dopo aver selezionato città, giorno e orario vengono visualizzati i profili degli insegnanti disponibili in quel momento o nelle ore successive.

Volendo, si può specificare se si è principianti, intermedi o avanzati, se si è in cerca di una lezione per una categoria speciale (donne incinta, bambini), decidere quale tipo di yoga praticare (dinamico o statico – le categorie sono volutamente semplificate, poi nella descrizione delle lezioni si troveranno i dettagli di ognuna e dello stile corrispondente).