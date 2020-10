Finti traslochi, 80 kg droga e 2 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Si fingevano traslocatori per trasportare meglio una quantità ingente di marijuana, eludendo così sospetti e controlli. Ma a Firenze due 28enni, incensurati, sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri, che li hanno fermati sabato scorso a Firenze, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre erano a bordo di un furgone recante le insegne di una ditta di traslochi che è risultata inesistente. I due, residenti a Firenze e a Figline Valdarno, avevano nascosto 80 chili di marijuana, divisi in pacchi nascosti in una cassapanca trasportata nel vano di carico e in un doppio fondo realizzato sotto il pianale del mezzo. Il valore della droga sequestrata è di circa 750mila euro. Ora sono in carcere a Sollicciano. (ANSA).