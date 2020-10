Covid: 159 casi in Calabria, nuovo aumento in rianimazione

(ANSA) - CATANZARO, 23 OTT - Nuova crescita sostenuta, ma inferiore a ieri, di positività in Calabria. I nuovi casi sono 159 (ieri 187) con 3.101 soggetti testati (3.110 i tamponi). In crescita anche i ricoveri in rianimazione, giunti a 9, e in malattie infettive, 100 (+14). I soggetti in isolamento domiciliare sono 1.586 (+143). I casi attivi salgono a 1.695 (+158), mentre quelli dall'inizio della pandemia sono 3.445 con 249.135 soggetti sottoposti a test per un totale di tamponi eseguiti di 251.288. Le vittime sono 105 ed i guariti 1.645 (+1). Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 425 (30 in reparto; 3 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti). Catanzaro: casi attivi 193 (26 in reparto; 4 in terapia intensiva; 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 314 (280 guariti, 34 deceduti).

Crotone: casi attivi 28 (28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 791 (41 in reparto; 2 in terapia intensiva; 748 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 229 (229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 38, Catanzaro 14, Crotone 3, Reggio Calabria 104.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.141. (ANSA).