Migranti: in cento arrivati con barca a vela in Calabria

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 21 OTT - È giunta da poco nel porto di Roccella Jonica una barca a vela con a bordo 100 migranti di varia nazionalità.

La barca a vela è stata intercettata da un'unità di altura della guardia di finanza a circa 5 miglia dalla costa calabrese.

Sono in corso le operazioni di sbarco che saranno seguite dai controlli sanitari e dall'identificazione dei migranti. Una volta a terra, questi ultimi saranno sottoposti ai tamponi per verificare l'eventuale positività al Covid-19. Se l'esito dei test risulterà negativo, i migranti saranno distribuiti secondo il piano di riparto del Ministero dell'Interno.

Sono state avviate, inoltre, le indagini per verificare se tra i migranti ci siano gli scafisti o se questi hanno abbandonato l'imbarcazione alla deriva prima che venisse intercettata dalle fiamme gialle. (ANSA).