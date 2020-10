Giovane morta, ipotizzato omicidio preterintenzionale

(ANSA) - TERNI, 13 OTT - E' omicidio preterintenzionale, e non omissione di soccorso come era emerso finora, il reato ipotizzato dalla procura di Terni a carico del fidanzato della diciottenne di Amelia morta sabato mattina, il giorno dopo il suo compleanno, per una presunta overdose da eroina, nell'abitazione del ventunenne. Secondo quanto appreso dall'ANSA emerge dagli atti notificati alla difesa dell'indagato in vista del conferimento dell'incarico per l'autopsia.

Nell'atto viene indicato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto ma in questo caso a carico di ignoti. (ANSA).