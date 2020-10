++Negazionisti in piazza, Questura Roma,mettete mascherina++

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Negazionisti del Covid, no mask e anche una "marcia della liberazione". Sono in programma diverse manifestazioni domani nella Capitale. A piazza Bocca Verità, in centro, si svolgerà dalle 14 una manifestazione contro la "dittatura sanitaria" a cui sono attese circa 100 persone.

Mentre a piazza San Giovanni ci sarà la "Marcia della Liberazione", a cui sono attesi circa tremila partecipanti.

Secondo quanto si è appreso, la Questura di Roma ha fatto una "prescrizione" ai promotori ad indossare la mascherina. (ANSA).