Covid: de Magistris, chiusure nascondono fallimenti sanitari

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - ''E' una misura per nascondere i fallimenti di questi mesi nel rafforzare la rete sanitaria pubblica in Campania''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a L'Aria che tira su La7, parlando dell'ultima ordinanza del presidente della Regione De Luca che prevede orari anticipati di chiusura per alcune tipologie di locali, tra cui i bar. ''Se chiudi tutto alle 23 provochi assembramenti - ha affermato de Magistris - perché le persone si riverseranno nei locali tra le 21 e le 23. Noi dobbiamo rispettare e tutelare la salute al massimo ma ricordarci anche che siamo nella fase di convivenza con il virus in cui vanno tutelati anche altri diritti come il lavoro e le libertà''. (ANSA).