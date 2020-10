Sparatoria Questura:messa in ricordo agenti con Capo Polizia

(ANSA) - TRIESTE, 02 OTT - È iniziata la messa nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, primo appuntamento per la serie di iniziative commemorative dei due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi lo scorso 4 ottobre da Alejandro Augusto Stephan Meran durante una sparatoria nella Questura di Trieste. A celebrare il rito è il Vescovo di Trieste, mons.Crepaldi. Alla messa sono presenti il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e i rappresentanti delle istituzioni locali. Successivamente, alle 11.30 al teatro Verdi si terrà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria dei due agenti con un intervento dello stesso Gabrielli.

"Come un anno fa - ha concluso - anche oggi Trieste è tutta unita a Matteo e Pierluigi che sono diventati i suoi amati figli delle stelle, i suoi angeli". (ANSA).