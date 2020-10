Maltempo: Zaia, siamo in allerta rossa

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - "Siamo in allerta rossa per il maltempo": lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Speriamo non piova come prevedono" aggiunge. Zaia parla poi della situazione a Venezia. "Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz - annuncia - e so che forse si attiveranno le paratoie". (ANSA).