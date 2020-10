Maltempo nel Biellese, frana su Santuario d'Andorno

(ANSA) - BIELLA, 02 OTT - Uno smottamento di notevoli dimensioni si è abbattuto sul Santuario di San Giovanni d'Andorno, nel Biellese, invadendo la provinciale 513 che passa vicino alla struttura. La frana ha travolto il muro dell'ala che ospita le mostre e avrebbe interessato anche la chiesa. Un intervento dei Vigili del Fuoco è previsto solo per domani, in quanto la Valle Cervo al momento resta isolata per numerose frane lungo la strada. (ANSA).