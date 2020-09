Alpinista muore in valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Un altoatesino di 54 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sul Monte Collalto, in valle Aurina. Norbert Unterhuber di Perca era in compagnia della moglie, quando in un punto esposto è precipitato per 150 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso Pelikan 2 in collaborazione con il soccorso alpino di Campo Tures. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ieri un'altoatesina di 35 anni aveva perso la vita precipitando durante una scalata dello Sciliar. (ANSA).