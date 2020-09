Violenza di gruppo su due minorenni, indagini nel Materano

(ANSA) - MATERA, 10 SET - Indagini sono in corso da parte della Polizia per identificare i responsabili di una violenza sessuale di gruppo subita da due minorenni di origine straniera durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci (Matera) nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorso.

Sull'episodio - riportato stamani dai giornali locali lucani - stanno indagando gli agenti della Questura di Matera, coordinati dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi.

