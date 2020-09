Bufera procure: si dimette altro consigliere del Csm

Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al 'caso Palamara'. Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. Mancinetti è il sesto consigliere a lasciare il Csm per vicende legate al 'caso Palamara'. L'anno scorso si erano dimessi Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini e Luigi Spina, tutti attualmente sotto processo disciplinare, come lo stesso Palamara. Processo che ricomincerà la prossima settimana.