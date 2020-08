Coronavirus: gestore Sottovento ricoverato a Sassari

(ANSA) - OLBIA, 25 AGO - Il gestore del Sottovento di Porto Cervo - una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda - è ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al Covid-19.

L'uomo accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno.

Ieri lo staff dello storico locale di Porto Cervo ha annunciato la chiusura in via precauzionale, proprio a causa del covid. Il locale era rimasto aperto - dopo l'ordinanza di chiusura delle discoteche - in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar e negli ultimi giorni sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al coronavirus), Diletta Leotta e Paolo Bonolis. (ANSA).