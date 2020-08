Migranti: rintracciati 10 irregolari nella notte in Friuli

(ANSA) - GONARS, 12 AGO - Una decina di richiedenti asilo, provenienti dall'Afghanistan, entrati in Italia attraverso la rotta balcanica, sono stati rintracciati la scorsa notte a Gonars (Udine).

Da quanto si è appreso, i migranti sono giunti nella piazza del paese in tre distinti momenti: poco dopo mezzanotte, alle 2 e alle 5, trasportati da alcuni furgoni che poi sono fuggiti. In totale sono scese dai veicoli una trentina di persone, gran parte delle quali si sono dileguate in varie direzioni.

I dieci cittadini entrati clandestinamente, e fermati dalla Polizia Stradale, che si sono dichiarati tutti minorenni, sono stati accompagnati alla Croce Rossa di Palmanova per essere sottoposti al tampone anti-Covid: all'esito dell'esame si deciderà in quale struttura accoglierli per trascorrere la quarantena. (ANSA).