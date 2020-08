Strage discoteca: sindaco, al fianco magistrati per verità

(ANSA) - ANCONA, 01 AGO - Da un lato sente la "responsabilità morale" come sindaco di Corinaldo (Ancona), guida di una comunità che ha vissuto il dramma della discoteca Lanterna Azzurra, dall'altro prosegue l'attività "al fianco della magistratura: obiettivo la verità" sui fatti dell'8 dicembre 2018 quando morirono nella calca 5 minorenni e una madre. Così il primo cittadino, Matteo Principi, dopo l'avviso di chiusura indagini a carico di 18 persone fisiche, tra cui lui come presidente della Commissione di vigilanza sull'attività di pubblico spettacolo, e di una società (Magic srl): i reati, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso ideologico, lesioni e apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo.

"Se ci sono responsabilità, chi ha sbagliato pagherà. - afferma Principi - E' giusto sia così, lavorerò per questo".

L'avviso chiusura indagini è arrivato il giorno dopo la condanna di 6 ragazzi modenesi (la 'banda dello spray' ma non vi fu associazione per delinquere) in abbreviato a pene tra 10 e 12 anni anni di carcere. (ANSA).