Omicidio-suicidio: vicini, coppia normale

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - I vicini li descrivono come ''una normale coppia, tranquilla e riservata''. Lui G.F. 65 anni non lavorava mentre lei, la compagna M.A.N. 59 anni era ricercatrice al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli che ha sede a Portici, centro vesuviano dove viveva la coppia.

Da quanto si apprende, il compagno negli ultimi tempi avrebbe accusato lei di aver sottovalutato l'emergenza sanitaria Covid e glielo avrebbe piu' volte rinfacciato. A breve sembra che la coppia avrebbe dovuto raggiungere i familiari dei lei, in un paesino in provincia di Potenza. Ieri sera quando i Carabinieri sono entrati nell'abitazione al quarto piano di via Libertà 216, hanno trovato il corpo di lei a terra, privo di vita, in un lago di sangue con la lama di un grosso coltello conficcata nell'addome. Nessun biglietto o lettera scritta che lasciasse presagire la tragedia è stato trovato nell'appartamento. Il pm della Procura di Napoli non ha disposto l'autopsia. Le salme saranno restituite ai familiari. (ANSA).