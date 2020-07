Ponte Genova: Bucci, inaugurazione tra 1 e 5 agosto

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - "Abbiamo ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione del nuovo ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, questa mattina a margine della cerimonia del cambio della direzione dell'istituto idrografico della Marina militare. "E' in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli - continua Bucci - proprio oggi porteremo avanti un dialogo con la Presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore". Sulle polemiche legate alle notizie di stampa sul limite dei 70 km/h e sulla definizione del ponte come "fuori norma", poi, Bucci risponde duramente: "Mi aspetto le polemiche, ma almeno dovrebbero essere basate su fatti reali, leggere sui giornali che il ponte è fuori norma è veramente ridicolo - afferma -.

Innanzitutto perché non è vero ma poi perché io vorrei dire a chi scrive queste cose di informarsi e di leggere le relazioni che sono pubblicate sul sito della struttura commissariale, dire che è il ponte fuori norma è una falsità e ognuno deve essere responsabile di quello che afferma". (ANSA).